Campionati Italiani assoluti 10 Km – Arezzo 6 ottobre 2024: tutto pronto per la 14ª edizione

Arezzo si prepara ad accogliere la 14ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti dei 10 Km su strada, che si terranno il 6 ottobre 2024 in Piazza Guido Monaco. L’evento sarà presentato ufficialmente con una conferenza stampa alle ore 12:00 nella Sala Rosa del Comune. Questa edizione, assegnata alla U.P. Policiano Arezzo Atletica, sarà valida anche per il Campionato di Società (C.d.S.) e vedrà l’assegnazione dei titoli nazionali nelle categorie Assoluti, Promesse, Junior e Allievi, sia maschili che femminili.

Il campionato, nato nel 2010 a Pordenone, ha fatto tappa in diverse città italiane. Dopo la pausa causata dalla pandemia, è ripartito nel 2021 a Forlì, seguito da Castelfranco Veneto nel 2022 e Pescara nel 2023. Questa è la seconda volta che la manifestazione si svolge in Toscana, dopo l’edizione di Lucca. Arezzo, però, non è nuova a eventi di tale portata, avendo già ospitato i Campionati Italiani di Maratonina e i Campionati Master su pista.

Il percorso, omologato dalla FIDAL, è stato testato a maggio durante la “Scalata al Castello”. Nel corso dell’evento, si svolgeranno anche le prove riservate ai Master, che precederanno le gare pomeridiane internazionali.

Sono stati recentemente modificati gli orari delle partenze, come comunicato dal delegato tecnico FIDAL e dall’organizzatore Fabio Sinatti. Le gare si svolgeranno secondo il seguente programma:

Ore 14:30: Allieve 6 Km

Ore 15:30: Allievi 10 Km

Ore 16:00: Donne senior, Promesse e Junior 10 Km

Ore 17:15: Uomini senior, Promesse e Junior 10 Km

L’evento è organizzato dall’Unione Polisportiva Policiano in collaborazione con la FIDAL nazionale e con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Provincia di Arezzo, della Regione Toscana, del Panathlon Club Arezzo e del CSI Arezzo.

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle iscrizioni, avvenuta lunedì sera, si contano già 768 partecipanti. Tuttavia, sarà ancora possibile iscriversi fino a sabato alle ore 12:00, con l’applicazione di una penale. Il numero maggiore di partecipanti si registra nella categoria senior maschile con 290 iscritti, seguiti da 77 Promesse, 90 Junior e 90 Allievi. Tra le donne, si contano 104 senior, 29 Promesse, 30 Junior e 58 Allieve. Con la riapertura delle iscrizioni, si prevede di superare le 800 presenze, un traguardo significativo per l’organizzazione.

Sotto il profilo tecnico, grande attesa per il Casone Noceto, favorito nella competizione a squadre. Tra i rivali principali, il Parco Alpi Apuane e numerosi atleti di rilievo internazionale. Tra i nomi italiani più attesi spiccano Pietro Riva, campione uscente, insieme a Iliass Aouni, Yohanes Chiappinelli, Luca Alfieri, Pasquale Selvarolo, Badr Jaafari, e Alberto Mondazzi.

In campo femminile, assente la campionessa uscente Nadia Battocletti, mentre i favori del pronostico vanno a Sara Nestola, Federica Sugamiele, Nicole Reina, Valentina Gemetto, e Michela Cesarò. Promesse come Aurora Bado e Greta Settino sono da tenere d’occhio. Tra le atlete straniere, ci saranno Nimbona, Cheroben, Mukandanga, Omosa, Niymukunzi e Niyomahoro, pronte a dare battaglia. Spicca inoltre la partecipazione di Ivana Iozzia, atleta storica delle corse su strada, e Veronica Inglese, che torna in gara dopo vari infortuni.

Con un cast di partecipanti così ricco e diversificato, l’evento si preannuncia entusiasmante e di altissimo livello tecnico.