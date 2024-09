Riprende la Pet Therapy in oncologia all’ospedale San Donato

Oggi ha avuto luogo la prima seduta di Pet Therapy nel reparto di Oncologia dell’ospedale San Donato di Arezzo, dopo la pausa estiva necessaria per garantire la sicurezza e la salute degli animali coinvolti. Elena Bisconti e la sua collaboratrice Margherita Milesi sono tornate con i cani Rocco e Tilly, pronti a portare un sorriso ai pazienti durante le visite e le terapie. Le sedute si svolgeranno due volte a settimana, il lunedì e il giovedì mattina.

La dr.ssa Sabrina Giusti, medico oncologo, sottolinea l’importanza di queste terapie, che offrono un momento di distrazione e positività sia ai pazienti che al personale sanitario. Paola Belardi, infermiera coordinatrice, conferma i benefici per il team, evidenziando come la Pet Therapy aiuti a alleviare il carico emotivo delle attività quotidiane.

Elena Bisconti, trainer dell’Associazione Gaia, aggiunge che la presenza di animali in reparto è fondamentale per i pazienti, in particolare per coloro che vivono momenti di depressione. Attualmente, ci sono quattro cani operativi e tre in preparazione. Rocco, un labrador di un anno e mezzo, verrà osservato per capire come si adatta all’ambiente oncologico.

Tilly, la cagnolina esperta in Pet Therapy, accompagna Rocco. Margherita Milesi, la sua accompagnatrice, racconta come Tilly si muova con disinvoltura tra i pazienti, portando gioia e conforto. A breve, l’ospedale avvierà anche un progetto di ricerca sugli effetti della Pet Therapy in collaborazione con un istituto universitario.