Roman Ermakov vince la 54esima Ruota d’Oro, GP Festa del Perdono a Terranuova Bracciolini

Roman Ermakov, corridore russo di 20 anni tesserato con il Team Friuli, ha conquistato la 54esima edizione della Ruota d’Oro, 92esimo GP Festa del Perdono, una delle classiche internazionali più prestigiose per la categoria Under 23, svoltasi a Terranuova Bracciolini. La gara, organizzata con grande impegno dal Futura Team e dal Comune di Terranuova, ha visto un alto ritmo fin dalle prime fasi, con una lunga fuga iniziale e una notevole selezione sugli impegnativi strappi del Valdarno.

Nell’ultimo giro, nove corridori sono riusciti a staccarsi, ma sono stati ripresi da un gruppo di undici inseguitori prima dell’ultima salita del Monticello e dell’ascesa del Valcello di Cicogna, dove Ludovico Crescioli ha tentato l’attacco. Nel finale incandescente, dieci atleti si sono giocati la vittoria, ma è stato Ermakov a imporsi con una potente volata, precedendo il sudafricano Kyle Travis Stedman e l’italiano Alessandro Pinarello.

Il giovane russo ha confermato il suo splendido stato di forma, dopo essersi già distinto al Giro del Casentino e aver ottenuto successi a Kranj, in Slovenia, e nella cronometro di Città di Castello. La vittoria a Terranuova rappresenta un’ulteriore dimostrazione del suo talento. Ermakov è originario di Vyborg, città che ha dato i natali a Evgenij Berzin, maglia rosa al Giro d’Italia 1994.

Ordine d’arrivo:

Roman Ermakov (Team Friuli) – 168,5 km in 3h58’35” (media 42,375 km/h) Kyle Travis Stedman (Q36.5) Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani CSF Faizanè) Ludovico Crescioli (Technipes InEmiliaRomagna) Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera) Federico Savino (Soudal Quick Step) Sebastian Putz (Tirol KTM) Matteo Ambrosini (MBHbank Colpack Ballan) William Harding (Zappi) Simone Griggion (Trevigiani Energia Pura Marchiol)

Un grande pubblico ha seguito la gara, una delle sole dodici corse internazionali in Italia per la categoria Under 23, con due appuntamenti in Toscana: la Ruota d’Oro e il GP del Marmo di Carrara.