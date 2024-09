L’Arezzo Primavera cade in casa contro il Napoli: sconfitta 1-2

Domenica 22, l’Arezzo Primavera è scesa in campo per la prima partita casalinga della stagione, affrontando il Napoli. Dopo soli 18 minuti, la squadra ospite è passata in vantaggio grazie alla rete di Gianfico. Le amaranto hanno provato a reagire nel primo tempo, ma sono andate al riposo sotto di un gol.

Nella ripresa, l’Arezzo ha continuato a cercare il pareggio, ma la situazione si è complicata al 69′, quando Gianfico ha firmato la doppietta, portando il Napoli sul 2-0. L’Arezzo ha accorciato le distanze all’86’ con un rigore trasformato da Balducci. Nonostante gli sforzi finali, le cittine di Mister Gori non sono riuscite a pareggiare, rimanendo con 0 punti in classifica.