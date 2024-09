Perchè amare un cane

“Quando pensiamo alla fedeltà, all’amore incondizionato e al legame più puro e sincero che esista, non possiamo che pensare al cane! Da migliaia di anni, questo straordinario animale ha scelto di camminare al nostro fianco, accompagnandoci nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà, sempre pronto a offrirci il suo affetto senza chiedere nulla in cambio.

I cani possiedono una straordinaria capacità di percepire i nostri stati d’animo. Basta un semplice sguardo per capire che loro sanno quando abbiamo bisogno di conforto. Una carezza sul loro morbido pelo o un abbraccio può cambiare completamente la nostra giornata, sollevandoci lo spirito e riportando un sorriso sul nostro volto. In un mondo spesso caotico e frenetico, la presenza di un cane ci ricorda cosa significa davvero essere amati.

Non sorprende, quindi, che molte persone trovino nei cani una fonte inesauribile di affetto e compagnia. Molti, tra cui figure note e meno note, hanno scelto di condividere la loro vita con questi animali, che con il loro amore semplice e genuino riescono a rendere ogni giornata più luminosa. Che si tratti di una “star”del cinema o di una persona comune, l’amore per un cane è un legame che trascende qualsiasi differenza.

Ma oltre al conforto emotivo, i cani apportano anche benefici tangibili alla nostra salute. Numerosi studi scientifici dimostrano che vivere con un cane riduce il rischio di malattie cardiache, abbassa i livelli di stress e migliora la qualità del sonno. Inoltre, portare a passeggio il nostro amico a quattro zampe ci aiuta a mantenere uno stile di vita attivo e sano.

Come ha detto George Gordon Byron, il cane “possiede la bellezza senza vanità, la forza senza insolenza, il coraggio senza ferocia, e tutte le virtù dell’uomo senza i suoi vizi”. Queste parole ci ricordano che i cani sono esseri straordinari, capaci di mostrarci cosa significa davvero amare, senza riserve e senza aspettative. ******** “Un cane è un cuore puro, capace di donare senza riserve e di accoglierti sempre con la stessa gioia, ogni giorno!Nella sua semplicità, un cane ci insegna lezioni di vita preziose: la pazienza nell’attendere, la felicità nei piccoli gesti, e la fedeltà che non si spegne mai. Adottare un cane significa aprirsi a un legame che non conosce tradimenti, un affetto che ti seguirà ovunque tu vada, facendoti sentire amato e mai solo. Un cane è molto più di un amico: è un rifugio di amore e serenità che arricchisce ogni momento della nostra vita.”

Eppure, dietro a tutta questa bellezza e fedeltà, ci sono migliaia di cani nei rifugi che aspettano solo una seconda possibilità. Nonostante l’amore e la dedizione dei volontari, questi cani vivono spesso una vita di solitudine e tristezza. Aprire la propria casa a uno di loro non è solo un atto di generosità, ma una scelta che può arricchire profondamente la nostra vita, sopratutto se si adotta un cane anziano.. è un gesto sublime!Un cane adottato è un compagno per la vita, un amico che ci sarà sempre accanto, nei momenti di gioia e in quelli più difficili.

A Sacha

"Caro Lupo, ai più potresti sembrare un anziano cane da cortile, ma per me, che ti ho vissuto accanto tredici anni, proprio nella tua vecchiaia ho conosciuto la grandezza della tua filosofia. Ho avuto molti cani nella mia vita, ma tu eri diverso… quasi umano. Chi non ha avuto cani fatica a capire il "filo invisibile" che distingue un semplice animale da compagnia da qualcosa in più, che a tratti fa sentire a disagio, come se fosse "stonato"sentire questa magìa in un animale a quattro zampe con una così grande dignità. Ti ho ritratto qui, ormai ottuagenario, senza più i tuoi bei denti, ma ancora con quella luce negli occhi di quando eri nel fulgore delle tue forze. Mano a mano che la malattia ti divorava, tu ti attaccavi alla vita in modo così caparbio da far invidia agli uomini.

I medici pensavano che saresti morto per fame… sei morto in piedi… grande!

~ Un ricordo prevale sugli altri… in una giornata stupenda, come quella di oggi, ormai malfermo sulle zampe, hai voluto a tutti i costi farti accompagnare in campagna, mentre il vento ti soffiava addosso, accarezzandoti il pelo oramai ispido per il dolore, così come faceva con i lunghi fili d’erba. Avevi socchiuso gli occhi e alzato il caro muso verso il sole, inspirando a pieni polmoni l’aria. Era come se volessi portare, con te, quei profumi, quei colori per sempre. Rimanesti in piedi, fermo, nonostante la debolezza delle tue zampe, per un tempo interminabile. Sono certa che, in quel momento e in quel luogo, se tu avessi potuto, avresti voluto scegliere di morire per porre fine alla sofferenza che, fino a quel giorno, avevi contrastato con tanta fierezza.

Ti portai via con enorme fatica, con vergogna, quando io non potei più resistere a vederti, lì, immobile, come un “vecchio capo indiano” che alla fine della sua vita vuole dissolversi nel vento della sua terra. ~

Accetto la tua scomparsa, mio caro familiare e amico, perché hai tanto vissuto! Riposa ora, sotto l’ombra delle magnolie in fiore, custodisci il nostro giardino e, all’alba e al tramonto, sempre, salutami il lago Maggiore. Ti verrò presto a trovare! Con rispetto e amore…un abbraccio grande…la tua Sabrina. PS: ❤️Sono passati 23 anni…mi manchi ancora tanto! ❤️Ti penso e ti voglio bene!❤️Mi vieni a trovare in sogno?❤️🙏✨💫😘 (“Sacha II”: mia opera a matita.)

* S.S.C.*