Arrestati due giovani per spaccio di droga in Valdichiana: sequestrati quasi 10 kg di stupefacenti

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani italiani, di 24 e 25 anni, residenti nella Valdichiana senese, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi/Chianciano Terme, è frutto di un’intensa attività investigativa volta a contrastare il traffico di droga tra i giovanissimi.

L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione in un casale a Cetona, dove sono stati rinvenuti 20 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 2 kg. Nel pomeriggio, l’indagine si è estesa ad Arezzo, dove un altro giovane è stato trovato in possesso di oltre 7 kg di hashish, 1 kg di marijuana e una serra per la coltivazione della cannabis all’interno della sua abitazione. In totale, la Polizia ha sequestrato quasi 10 kg di droga e circa 7.000 euro in contanti.

L’operazione ha sottratto al mercato illecito circa 30.000 dosi di stupefacenti, con un valore di oltre 200.000 euro, ostacolando l’adescamento dei giovanissimi al consumo di droghe. Le indagini sono ancora in corso.