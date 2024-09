ACF Arezzo trionfa in trasferta: rigore di Corazzi decisivo contro Vis Mediterranea

L’ACF Arezzo ottiene una vittoria importante nella sua prima trasferta stagionale, battendo la neopromossa Vis Mediterranea per 1-0. Dopo un primo tempo equilibrato, le amaranto hanno sbloccato la partita al minuto 80 grazie a un rigore trasformato da Corazzi, in seguito a un fallo in area su Carcassi.

Il match si è aperto con diverse occasioni per entrambe le squadre, ma le difese e i portieri sono stati protagonisti, mantenendo il risultato sullo 0-0 fino al rigore. L’Arezzo ha sfiorato il vantaggio con Carcassi e Razzolini nel primo tempo, mentre la Vis Mediterranea ha avuto la sua migliore occasione con Di Sipio, che ha tentato un pallonetto senza successo.

Nella ripresa, l’Arezzo ha preso il controllo della partita, andando vicino al gol con Licco, il cui tiro ha colpito il palo al 47’. La svolta è arrivata al 78’, quando Asamoah ha commesso fallo in area su Carcassi. Dal dischetto, Corazzi ha battuto il portiere Pucova, portando le amaranto in vantaggio. La Vis Mediterranea ha tentato il tutto per tutto nei minuti finali, ma la difesa dell’Arezzo ha tenuto.

Con questa vittoria, l’Arezzo mantiene il punteggio pieno nelle prime due giornate di campionato.