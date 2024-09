Le ragazze amaranto pronte alla prima trasferta: sfida alla Vis Mediterranea

Le ragazze amaranto si preparano alla seconda giornata di Serie B, con la loro prima trasferta della stagione. L’avversaria sarà la Vis Mediterranea, squadra della provincia di Avellino, al suo debutto in Serie B dopo aver vinto il girone C della Serie C, superando di soli tre punti il Frosinone.

La Vis Mediterranea ha avuto un inizio di campionato difficile, perdendo 1-0 sul campo contro il Genoa nella prima giornata. Tuttavia, la sconfitta è stata trasformata in un 3-0 a tavolino a causa di alcune irregolarità nella partecipazione delle giocatrici campane. In Coppa Italia, la squadra ha superato il Pavia Academy ai rigori, ma si è fermata ai sedicesimi, sconfitta nel derby contro il Napoli.

Per l’Arezzo, l’inizio di stagione è stato ottimo, con due vittorie consecutive, entrambe contro squadre ostiche. Da quando sono tornate in Serie B nella stagione 2022/23, le amaranto hanno sempre vinto la prima giornata, ma non sono mai riuscite a ottenere i tre punti alla seconda.

L’allenatrice Ilaria Leoni ha convocato le seguenti giocatrici per la trasferta contro la Vis Mediterranea:

Portieri: Bartalini Viola, Nardi Carlotta, Verano Carola

Difensori: Lorieri Sofia, Blasoni Francesca, Bruni Beatrice, Toomey Melissa, Tuteri Maria Giulia, Zito Simona, Nasoni Sara

Centrocampisti: Corazzi Azzurra, Licco Marica, Martino Giulia, Barsali Irene, Torres Penniellaine

Attaccanti: Carcassi Alessia, Fracas Teresa, Prinzivalli Elena, Taddei Paola, Santini Margherita, Razzolini Costanza

Prossima partita:

2° giornata di Serie B

Domenica 15 settembre

Ore 15:00

Stadio “Sandro Pertini”

Visibile sul canale YouTube della FIGC