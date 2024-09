Il primo mese dell’Arezzo: la pagella dei giocatori

Dopo il primo mese di campionato, è tempo di fare un bilancio delle prestazioni dei giocatori dell’Arezzo. Tra momenti di grande solidità e alcune incertezze, vediamo come si sono comportati i protagonisti di questo inizio di stagione.

Trombini – 6,5

Ha raccolto diversi palloni in porta, ma raramente per colpa sua. Prestazione complessivamente positiva.

Montini – 6

Pochi minuti in campo, ma sufficienti per ottenere la sufficienza.

Lazzarini – 5,5

Ha concesso due rigori, soffrendo nel ruolo di esterno, che non sembra adatto a lui.

Del Fabro – 5

Fortissimo di testa, ma soffre contro avversari rapidi. Ha bisogno di migliorare in velocità.

Gigli – 5,5

Anche lui ha mostrato lentezza nei movimenti, influenzando la sua prestazione.

Coccia – 5,5

Non al livello dello scorso anno, ha deluso sia in fase difensiva che in spinta offensiva. Ci si aspettava di più.

Chiosa – 6,5

Ordinato e preciso quando chiamato in causa, anche se manca di velocità.

Righetti – 6,5

Nonostante il poco tempo in campo, ha dimostrato buona corsa e capacità nei cross.

Santoro – Non valutabile

Ha giocato troppo poco per essere giudicato.

Renzi – 6

Buone prestazioni nelle prime gare, ma anche lui è andato in confusione nelle ultime uscite.

Mawuli – 6

Interditore solido, ma a tratti macchinoso. Si fa valere comunque sia di testa che con i piedi.

Settembrini – 6,5

Ottimi piedi, pur non essendo rapido. Se i compagni si muovono, non sbaglia mai un passaggio.

Guccione – 6

Giocatore chiave con aperture intelligenti, ma soffre la mancanza di supporto. Unico di categoria superiore.

Pattarello – 6

Spesso isolato sulle fasce e raddoppiato. Potrebbe rendere di più giocando vicino alla punta.

Gucci e Ogunseye – 5/6

Entrambi hanno faticato a trovare spazi, spesso lasciati soli in attacco.

Tavernelli – 6

Rapido e ancora da valutare, ma merita fiducia per le sue prime apparizioni.

Fiore – Non valutabile

Non ha giocato abbastanza per essere giudicato.

Gaddini – 5,5

Mostra potenziale con il suo destro potente, ma a volte sembra distratto. Se entra nel gioco, può fare la differenza.

Damiani – 6,5

Da attendere con fiducia, può essere un elemento importante per il futuro.

Troise (allenatore) – 5

Errori tattici, schieramenti discutibili e una squadra troppo lunga in campo. Ha fatto troppo affidamento sull’inventiva di pochi giocatori senza un vero schema di gioco propositivo