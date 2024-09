Scoperta coltivazione di cannabis a Castiglion Fiorentino: arrestato 46enne

I Carabinieri di Castiglion Fiorentino hanno arrestato un uomo di 46 anni, sorpreso in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, parte di un’indagine mirata a contrastare il traffico illecito di droga, ha portato alla scoperta di una piantagione di cannabis all’interno della sua proprietà.

Durante la perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno sequestrato nove piante di cannabis, ciascuna alta tra i 2 e i 2,5 metri, coltivate in un’area attrezzata con un sistema di irrigazione a goccia collegato a una cisterna da 1000 litri e un impianto di videosorveglianza. Oltre alle piante, sono stati trovati anche un bilancino di precisione, materiali per il confezionamento e semi di cannabis conservati in blister.

L’indagine ha portato inoltre al ritrovamento di 129 munizioni da caccia di vario calibro, tra cui 19 a palla, detenute senza autorizzazione. Per questo, l’uomo verrà denunciato anche per detenzione abusiva di munizionamento.

Conclusi gli atti formali, su disposizione del PM della Procura di Arezzo, l’uomo è stato rimesso in libertà.