Esportazioni Arezzo: crescita del 39,8% nel primo semestre 2024 grazie al boom della gioielleria

Nel primo semestre del 2024, le esportazioni della provincia di Arezzo hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro, registrando un incremento del 39,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo risultato è stato trainato principalmente dal settore della gioielleria, che ha segnato una crescita eccezionale del 135,8%, superando il comparto dei metalli preziosi. In particolare, il mercato turco ha contribuito in modo significativo con un aumento del 747,8% nelle esportazioni.

Al netto di gioielli e metalli preziosi, l’export provinciale ha subito invece una flessione del 6,4%. Anche altri mercati, come Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Francia, hanno mostrato un trend positivo, mentre il prezzo dell’oro, in costante crescita, rappresenta un rischio per il futuro del comparto. Altri settori in crescita includono agricoltura (+52%), elettronica (+6,4%) e autoveicoli (+14,4%), mentre la moda mostra segni di ripresa con un andamento stabile nel primo semestre. Tuttavia, alcuni settori come le bevande, i prodotti chimici e farmaceutici hanno registrato cali significativi.

Esportazioni provincia di Arezzo (valori espressi in euro)

AREZZO 2° trim. 2024 Var.% 23-24 1° sem. 2024 Var.% 23-24 Agricoltura 5.961.659 58,2% 13.202.943 52,0% Manifatturiero 3.996.241.768 46,4% 7.463.708.238 40,0% Prodotti alimentari 38.880.566 2,6% 76.066.077 4,6% Bevande 25.593.997 2,1% 41.440.190 -5,7% Prodotti tessili 11.259.202 -0,4% 21.122.032 1,7% Abbigliamento 77.541.670 -1,4% 162.009.642 3,4% Articoli in pelle 50.876.477 12,9% 93.193.287 -4,9% Calzature 35.479.664 -2,1% 76.781.001 -1,2% MODA 175.157.013 2,3% 353.105.962 0,0% Legno e prodotti in legno 5.907.155 59,7% 8.967.642 6,7% Prodotti chimici 93.392.067 -18,3% 186.977.615 -25,7% Prodotti farmaceutici 15.930.612 -32,0% 39.994.061 -23,7% Articoli in gomma e materie plastiche 5.949.309 0,3% 13.271.053 16,0% Altri prodotti lav.ne minerali non metalliferi 6.043.204 27,3% 11.112.101 41,5% Metalli preziosi 1.247.758.133 11,5% 2.159.337.626 1,8% Prodotti in metallo, esclusi macchinari 17.821.580 -5,5% 33.741.880 -9,2% Computer, prodotti elettronica e elettromed. 66.201.889 1,4% 132.197.765 6,4% Apparecchiature elettriche 137.680.307 -7,5% 274.353.620 -18,2% Macchinari 62.507.722 -7,4% 117.762.581 -3,2% Autoveicoli, rimorchi e altri mezzi trasporto 24.693.829 46,3% 39.075.948 14,4% Mobili 28.199.695 3,5% 58.040.369 9,7% Gioielleria, bigiotteria 2.012.780.711 138,0% 3.858.044.640 135,8% Prodotti attività trattamento rifiuti 18.825.675 31,0% 49.749.307 44,8% Totale merci 4.039.813.964 46,1% 7.562.562.756 39,8% Tot. netto oreficeria, met. preziosi 779.275.120 -2,5% 1.545.180.490 -6,4%

Esportazioni gioielleria – oreficeria e prezzo dell’oro