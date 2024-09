Arrestato 20enne per spaccio di droga: hashish con logo della McLaren

Colto in flagrante mentre vendeva cocaina. Nella sua abitazione trovati 740 grammi di hashish.

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta ieri sera, 11 settembre, in via dell’Oleandro, nel comune di Montevarchi.

Durante un servizio di pattuglia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso il giovane mentre vendeva due dosi di cocaina a un acquirente, che verrà segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato.

Le perquisizioni personale e domiciliare hanno portato al rinvenimento di 7 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 740 grammi, insieme a 100 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività illecita, e un bilancino di precisione. Sui panetti di hashish era presente il logo della McLaren P1 Volcano Orange, un dettaglio utilizzato per rendere la sostanza riconoscibile e definirne la “qualità”.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso la casa circondariale di Arezzo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Arezzo che coordina le indagini.