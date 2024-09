Nuovi autobus interurbani in servizio ad Arezzo: Autolinee Toscane rinnova la flotta con i modelli Iveco di ultima generazione

Con l’imminente riapertura delle scuole e l’avvio del servizio invernale e scolastico previsto per lunedì 16 settembre 2024, arrivano sette nuovi autobus interurbani nel parco mezzi di Autolinee Toscane per il territorio di Arezzo.

“Questo acquisto fa parte del piano di rinnovamento della nostra flotta autobus a livello regionale”, spiega Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane. “Dopo la rottamazione di veicoli obsoleti ed Euro 2, introduciamo mezzi di ultima generazione con emissioni minime, sicuri e confortevoli. Saranno impiegati sulle tratte extraurbane del territorio aretino, utilizzate principalmente dagli studenti. Invitiamo tutti a scegliere il trasporto pubblico, consapevoli dell’importanza che riveste per la protezione dell’ambiente e per il valore economico che rappresenta per la collettività”.

I nuovi autobus sono Iveco, modello Crossway Line NF, di 12 metri di lunghezza e motorizzazione Euro 6 step E, caratterizzati da livelli inquinanti minimi. Possono ospitare fino a 76 persone (74 se occupato lo spazio per persone a ridotta mobilità), di cui 49 sedute. Sono dotati di pedana per facilitare l’accesso a bordo delle persone diversamente abili e di un avanzato sistema di sicurezza, che include videosorveglianza interna ed esterna, conteggio passeggeri e tecnologia Avm per il controllo da remoto della flotta. È inoltre prevista la protezione del posto guida dell’autista. L’acquisto di questo lotto di autobus è co-finanziato dalla Regione Toscana, contribuendo così a un miglioramento significativo della qualità del trasporto pubblico nella regione.