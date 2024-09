Cortona in Arte 2024: “L’energia che sfida il tempo” celebra la quarta edizione tra opere classiche e contemporanee

Dal 14 al 29 settembre 2024, Cortona ospita la quarta edizione della mostra “Cortona in Arte”, intitolata “L’energia che sfida il tempo”, presso il Centro Convegni Sant’Agostino. Curata da Marilena Visconti in collaborazione con la Galleria de’ Bonis, la mostra presenta un ampio ventaglio di opere che spaziano dal secondo ‘900 al contemporaneo. Tra i nomi di spicco figurano Giorgio de Chirico, Fausto Pirandello, Antonio Bueno e Mino Maccari per il classico, mentre l’arte contemporanea è rappresentata da Josè Barranchini, Paolo Rigoni, Diego Rudellin, e Marilena Visini.

L’inaugurazione, prevista per sabato 14 settembre 2024 alle 16:30, sarà accompagnata da un Gran Gala con la partecipazione di artisti internazionali come Maurizio Gabbana e Giovanni Cristini, la cantante Angelica Engy Perroni e una live performance artistica di Monica Argentino. La mostra si propone di unire classico e contemporaneo, promuovendo un dialogo tra stili diversi e cercando di ricreare un momento di riflessione collettiva attraverso l’arte.

Vernissage su prenotazione: Marilena Visconti, marilena.visconti63@gmail.com – Mobile: +39 320 3873809