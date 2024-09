Arezzo celebra i Vigili del Fuoco con “Pompieropoli” e un concerto in memoria dei caduti

Nuova programmazione per “Pompieropoli” prevista per domani 8 settembre, causa maltempo, viene rimandata a domenica prossima 15 settembre.

Confermata invece la serata musicale di domenica 8 settembre alle ore 21:00, presso il Teatro Mecenate in Viale Dante 1, Arezzo.

La band “La Strana Carrozzeria” si esibirà in un concerto in memoria del Prof. Giuseppe Pasquini, del ginnasta Massimo Covani e del Vigile del Fuoco Dario Perilli, sezione Arrampicata sportiva. Saranno anche ricordati i Vigili del Fuoco Simone Mazzi e Filippo Bertini, nel 25° anniversario della loro caduta in servizio, insigniti di Medaglie al Valore Civile.

Sabato 7 settembre, alle ore 16:30, è previsto un concerto di musica classica nella piazzetta del parco Pertini di Arezzo, organizzato dalla famiglia in memoria del Prof. Giuseppe Pasquini. L’evento, offerto dalla famiglia per ringraziare la città di Arezzo e il Comando dei Vigili del Fuoco per l’affetto e la riconoscenza dimostrati verso il loro illustre cittadino e Direttore Tecnico Sportivo, vedrà la partecipazione dei seguenti artisti: Alessandra Andreiu (flauto solo), Sofia Polvani (flauto solo), il trio di flauti formato da Linda Coppi, Sofia Polvani e Alessandra Andreiu, Edo Bonucci (tromba), Alberto Serpente e Rossano Tacconi (tastiera e voce).