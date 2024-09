Nuove misure per i servizi educativi: sostegno alle famiglie, incentivi ai nidi privati e dialogo con i genitori

Nuove Misure per i servizi educativi: sostegno alle famiglie, incentivi ai nidi privati e dialogo aperto con i genitori per ridurre le liste d’attesa a zero

Il Comune di Arezzo introduce importanti novità nei servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni, con l’obiettivo di eliminare completamente le liste d’attesa entro il 2026/2027. Tra queste misure ci sono il “Buono Conciliazione 2.0”, la “Start Up 0-3” per incentivare l’apertura di nuovi nidi privati, e il progetto “Genitori Protagonisti 0-3”, per un dialogo aperto e costante con le famiglie.

A partire dal 4 novembre, aprirà il nido “Il Matto”, seguito da “Sitorni” il 7 gennaio, aggiungendo 24 nuovi posti e contribuendo così a ridurre le liste d’attesa.

Nel frattempo, proseguono i lavori a pieno ritmo per il nuovo nido Colombo, e dal 2025 sono previsti nuovi accordi con enti privati per ampliare ulteriormente l’offerta.

Nel 2015, il Comune aveva già introdotto tre cambiamenti radicali: il blocco dello smantellamento del sistema educativo comunale con l’assunzione di nuovo personale (123 assunzioni dall’inizio del mandato), investimenti significativi nell’edilizia scolastica e nel servizio mensa (34 milioni di euro), e l’introduzione della tariffa puntuale, calcolata in base all’ISEE di ogni famiglia.

Questi passi hanno permesso di riportare al centro i servizi educativi, e oggi nuove scelte strategiche puntano a raggiungere l’obiettivo di azzerare le liste d’attesa per i bambini da 0 a 6 anni.

Le nuove misure includono:

Buono Conciliazione 2.0: Un contributo economico fino a 2.000 euro per sostenere le famiglie con bambini dai 3 ai 12 mesi rimasti fuori dai nidi comunali, per coprire il costo di una baby sitter. Questo buono, rivolto a famiglie con un ISEE inferiore a 35.000 euro e con entrambi i genitori lavoratori, è stato raddoppiato rispetto all’anno precedente. Start Up 0-3: Un contributo a fondo perduto di 6.000 euro per il primo anno di attività a chi apre un nido privato accreditato, con l’obiettivo di sostenere almeno quattro nuovi operatori privati nella fascia 0-3 anni, garantendo sicurezza e qualità dell’offerta educativa grazie al coordinamento pedagogico del Comune. Genitori Protagonisti 0-3: Un’iniziativa di dialogo diretto con le famiglie, che prevede incontri mensili l’ultimo venerdì di ogni mese a partire da ottobre 2024, per ascoltare critiche e suggerimenti da parte dei genitori.

A queste azioni si aggiungono investimenti già programmati, come il nuovo Nido Colombo e futuri accordi con privati accreditati. A fine settembre, durante una presentazione pubblica, saranno illustrati i dettagli delle nuove misure e saranno forniti i dati definitivi per l’anno educativo 2024-2025, con una proiezione fino al 2027, per confermare Arezzo tra i Comuni più virtuosi d’Italia nella gestione dei servizi educativi.