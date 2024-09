Arrestati in flagranza due ladri di appartamento a Olmo

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna di nazionalità cilena, sorpresi a svaligiare un’abitazione nella località di Olmo.

L’operazione rientra nell’ambito di un’intensificazione dei controlli sul territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità legata ai furti in appartamento e alle aziende orafe.

Nella serata di ieri, le Volanti della Polizia, supportate dagli equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, sono intervenute a seguito di una segnalazione riguardante un soggetto vestito di scuro sorpreso a rubare all’interno di un’abitazione.

L’individuo, scoperto dal proprietario di casa, si è dato alla fuga a bordo di una TOYOTA Yaris guidata da un complice.

Grazie all’intervento tempestivo degli agenti, l’autovettura è stata intercettata poco lontano dal luogo del reato e bloccata dopo un breve inseguimento.

Durante la perquisizione del veicolo e dei suoi occupanti, sono stati rinvenuti orologi, monili e contanti, presumibilmente frutto di furto, oltre a vari “attrezzi del mestiere” come cacciaviti, la testa di un piccone, una torcia e altri accessori utili al travisamento.

I due malviventi sono stati riconosciuti dal proprietario dell’abitazione e da alcuni testimoni come autori del reato.

Tra gli oggetti rinvenuti vi erano gioielli e orologi riconosciuti dalla vittima e restituiti in sede di denuncia.

Completate le procedure in Questura, l’uomo e la donna sono stati arrestati per furto in abitazione e ricettazione.

Su disposizione del Pubblico Ministero, sono stati trasferiti rispettivamente presso la Casa Circondariale di Arezzo e il carcere di Sollicciano di Firenze.