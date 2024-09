La scuola del futuro e la sommossa delle bricieautonome

Cerase e la Scuola nel 3570

Come ogni scolaro, anche il piccolo Cerase inizia il suo percorso di studi. Mana e Aloe accompagnano i più piccoli.

Lin, la sorella maggiore, nata dalla stampante 3D che ha sviluppato il reattore nucleare inserito nel corpo di Ruth (ormai scomparsa con l’extraidraulico), è con loro per scegliere il “cascobensaccolibri” e la tuta per Cerase.Continua a leggere

Lin ha solo bisogno di aggiornare il suo “cascobensaccolibri”, perché la sua tutina le va ancora bene: è bianca, con pantaloni scampanati e tasche alte dove sono state stampate le sue iniziali. Aloe dice: “Vieni, Cerase, guarda che bel ‘cascobensaccolibri’!” Cerase risponde: “Uhm! Uffa!”

Mana aggiunge: “Aloe, fagli vedere quest’altro che arriva fino alla terza!”

Aloe ribatte: “Ma ha il vocabolario dei lunatici, che è superato!”

Lin interviene: “Quello lo voglio io!” Cerase sospira: “Eh, prendilo, prendilo… a me non importa niente!”

Aloe lo rimprovera: “Non essere maleducato, guarda come sono buoni e attenti gli altri bambini!”

Cerase ribatte: “Non ho capito se a scuola ci devo andare io o qualcuna di voi! Provamene uno e chiudiamo la questione!” Le due bricieautonome fanno provare un casco a Cerase, e i suoi occhi brillano di contentezza.

Mana esclama: “Questo gli va bene, guarda come è attento!”

Aloe concorda: “Sì, è vero, prendiamo questo!” Il venditore alla cassa: “Tre cambiali da 361 bufale!”protesta: “Ma come sono rincarati!”

Il venditore replica: “Ma c’è l’originale serigrafia della pop star ‘Canta che ti Passa!'”

Mana sospira: “Questi giovani d’oggi!” Tornati a casa, Lesto, il fratello maggiore calciatore, chiede a Cerase: “Fammi vedere che ‘cascobensaccolibri’ ti hanno preso!”

Cerase risponde: “Questo. La tuta è bruttina, ma il casco è perfetto!”

Lesto chiede: “Hai il maestro o la maestra?”

Cerase risponde: “Stai zitto… ho una maestra giovanissima, con una minigonna-tuta trasparente che, quando si siede in cattedra, si vede tutto…”

Lesto commenta: “Ai miei tempi c’erano solo maestri e non bricieautonome, e ci punivano con il righello!”

Cerase dice: “Voglio imparare subito e fare anche il doposcuola!” Dopo qualche giorno, ad Aloe viene in mente di controllare i compiti di Cerase.

Aloe chiede: “Cerase, vieni subito qui! Dimmi chi è questa? Ma che casco hai?”

Cerase risponde: “È solo una supplente… la vecchia maestra torna lunedì… Carina, eh?” Aloe esclama: “Sei peggio di tuo padre!”

La Sommossa delle Bricieautonome

Mana, la più conosciuta delle bricieautonome, aveva partecipato a una spedizione nel 3550 sul satellite ghiacciato Europa, di Giove. Insieme alla sua amica Aloe e alla vicina Ranka, che aveva un arto inferiore con ritardo di duttilità (e che quindi arranca, suscitando piacere a uomini o alle loro icone), si recano come delegazione presso le “cape operati” – transgender o femministe dotate di dita lunghe autostimolanti – per richiedere una partecipazione alle decisioni politiche e amministrative terrestri. Continua a leggere