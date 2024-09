Incendio di autovettura a Pergine Valdarno: intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti in via Nazionale a Pergine Valdarno a causa di un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

I pompieri hanno prontamente spento le fiamme che hanno interessato una Mercedes alimentata a benzina e hanno messo in sicurezza l’area circostante.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.