Controlli al cantiere del viadotto di Rassina – SR 71: elevate denunce e sanzioni

Nella mattinata del 29 agosto, i militari della Compagnia di Bibbiena, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Arezzo, hanno effettuato un controllo presso il cantiere stradale situato lungo la Strada Regionale 71, in località Rassina di Castel Focognano (AR).

L’attività ispettiva ha portato al deferimento in stato di libertà dell’amministratore unico di una delle società coinvolte nei lavori, per diverse violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Tra le infrazioni riscontrate figurano la mancata nomina del preposto, l’omessa redazione del piano operativo di sicurezza, e altre gravi carenze in materia di salute e sicurezza.

Inoltre, all’amministratore di una seconda azienda è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.500 euro per non aver verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio.