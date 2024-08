Lavori di ristrutturazione all’ITIS Galilei di Arezzo: investimento di oltre 5,5 milioni di euro

La Provincia di Arezzo continua a investire per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche, con un importante progetto di ristrutturazione e ampliamento all’ITIS “Galileo Galilei”.

L’iniziativa, inserita nel piano provinciale per l’edilizia scolastica promosso dal Presidente Alessandro Polcri e dalla sua maggioranza consiliare, risponde all’esigenza di modernizzare e mettere in sicurezza gli edifici scolastici che ospitano oltre 16.700 studenti nelle scuole superiori del territorio.

I lavori presso la sede centrale dell’ITIS Galilei di Arezzo, frequentata da 1.428 studenti, prevedono la demolizione e la ricostruzione con ampliamento dell’ala prospiciente via Piero della Francesca.

La nuova struttura, che passerà dagli attuali 2.000 a 3.800 metri quadrati di superficie utile, sarà realizzata in legno con dotazioni impiantistiche avanzate per garantire elevate prestazioni energetiche.

Il progetto, finanziato attraverso fondi del Ministero dell’Istruzione, della Provincia e, principalmente, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede un investimento complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. La conclusione dei lavori è attesa entro il 2025.