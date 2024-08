KEFIR.

Ve lo consiglio.

Fatelo in casa vostra. (video)

Serve per la salute e l’igiene intestinale.

Da prendere ogni giorno.

Serve per avere un sano microbiota intestinale.

E’ un alimento probiotico, composto da batteri e microrganismi.

Il kèfir contiene una comunità microbiche, più completa dello yogurt.

La parola Kefir deriva dal turco kefir che significa benessere.

Il kèfir viene preparato utilizzando latte fresco con i fermenti o granuli di kèfir, formati da un polisaccaride chiamato kèfir che ospita batteri e lieviti utili alla igiene e benessere intestinale.

I granuli di kefir possono essere acquistati in farmacia, in erboristeria, in negozi bio.

Il kefir è un alimento probiotico (contiene oltre 15 specie di microrganismi vivi e vitali) con una composizione davvero interessante e migliore del solito yogurt della pubblicità, ha caratteristiche nutrizionali valide per il suo contenuto in minerali (Calcio, Fosforo, Magnesio, Zinco), aminoacidi (leucina, treonina, prolina, lisina e triptofano in particolare) e vitamine (gruppo B) e vitamina D.

Non contiene lattosio.

Le comunità microbiche del kefir competono contro batteri aggressivi e reagiscono contro microrganismi “cattivi” all’interno dell’intestino.

La tradizione e lo sviluppo delle ricerche scientifiche attribuiscono al kefir proprietà nutrizionali e funzionali accertare, Un consumo quotidiano di kefir può aiutare a:

– regolarizzare le funzioni intestinali

– contrastare l’insediamento di germi pericolosi

– stimolare il sistema immunitario del tratto digerente.

KEFIR DI LATTE

Il Kefir può essere preparato in casa propria partendo dall’uso di granuli specifici di Kefir, diversi dai fermenti.

I granuli di kefir possono essere acquistati in farmacia.

Esiste anche la reale possibilità di avere granuli di Kefir da persone che già lo fanno in casa propria.

Il Kefir di latte è ottenuto con granuli aggiunti al latte freddo.

Il latte può essere intero o parzialmente scremato.

I batteri per crescere e moltiplicarsi utilizzano il lattosio e pertanto nel Kefir non c’è lattosio o una dose limitata.

Il Kefir può essere assunto anche da chi ha intolleranza al lattosio.

Il Kefir può essere acquistato al supermercato, ma e’ manipolato per la sua conservazione. Può contenere olio di girasole.

Consiglio di prepararlo in casa propria per migliore valore nutrizionale e per riprendere a produrre cibo vivo nella nostra casa.

Se non viene consumato subito, il kefir deve essere messo in frigorifero, dove si conserva per oltre una settimana.

Il Kefir domiciliare ha un valore nutrizionale nettamente superiore allo yogurt.

E’ un cibo con batteri vivi.

Per millenni il genere umano ha mangiato alimenti vivi, fermentati ottenendo un sano microbiota intestinale.

Nei popoli mediterranei gli alimenti batterici vivi sono stati sempre presenti.

Nella mentalità delle popolazioni del nord Europa e’ diffusa ostilità e diffidenza verso alimenti con batteri vivi.