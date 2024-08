Controlli dei carabinieri a Terontola e Foiano: droga sequestrata e impresa sospesa

I Carabinieri della Compagnia di Cortona, durante un servizio di perlustrazione a Terontola, hanno fermato un veicolo con a bordo due cittadini di nazionalità albanese, entrambi residenti a Cortona.

Uno dei passeggeri, alla vista dei militari, ha tentato di nascondere sotto il sedile un involucro di cellophane contenente una sostanza resinosa marrone, che è stata identificata come hashish.

Il quantitativo di circa 3 grammi è stato sequestrato, e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Arezzo ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

In un’operazione analoga a Foiano della Chiana, un cittadino del luogo è stato sottoposto a una perquisizione personale, durante la quale è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 9,04 grammi, nascosto all’interno di un pacchetto di sigarette.

Anche in questo caso, la sostanza è stata sequestrata e il soggetto è stato segnalato all’Autorità prefettizia.

Sempre a Foiano della Chiana, a seguito di un’ispezione congiunta tra la locale Stazione dei Carabinieri e il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Arezzo, un cittadino residente è stato denunciato per diverse violazioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra le infrazioni riscontrate figurano la mancata predisposizione della cassetta medica di primo soccorso, l’assenza di segnaletica di emergenza, l’omessa redazione del piano di emergenza ed evacuazione, e l’uso non conforme di un impianto di videosorveglianza.

A causa di queste gravi violazioni, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sono state inoltre elevate ammende per un totale di 5.370,69 euro e sanzioni amministrative per 2.500 euro.