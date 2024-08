Casalbordino, tragedia in mare: turista 73enne di Arezzo muore per un malore in acqua

Tragedia questa mattina lungo la costa casalese, a Casalbordino, in provincia di Chieti.

Un turista di 73 anni, originario di Arezzo, è deceduto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua, nel tratto antistante il camping “Santo Stefano”.

Il drammatico episodio ha avuto luogo proprio di fronte alla struttura.

Nonostante l’immediato intervento di due bagnini, che hanno tentato di rianimarlo, l’uomo non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera di Vasto e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La vittima, identificata come M.G., era in vacanza con la propria famiglia.

L’episodio ha scosso profondamente i presenti e la comunità locale, già colpita da recenti incidenti simili lungo la costa abruzzese.