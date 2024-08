Nuovo furto al ristorante cinese “Oriente” in via Calamandrei: porta sfondata e incasso rubato

Ieri, venerdì 23 agosto, il ristorante cinese “Oriente” di via Calamandrei ad Arezzo è stato teatro di un nuovo furto, il terzo in poco più di due anni.

Il malvivente, agendo da solo, ha portato via l’incasso del pranzo, circa 500 euro, ma ha lasciato dietro di sé danni ingenti: ha sfondato a calci una porta di servizio e distrutto la cassa.

Le telecamere di sorveglianza, sia interne che esterne al locale, hanno ripreso l’intera azione.

Il furto è avvenuto poco dopo le 17:00, quando il ristorante, di proprietà di Massimo Zheng, era chiuso tra il servizio del pranzo e quello della cena.

Il ladro ha fatto irruzione dalla porta della cucina, sfondandola con violenza.

L’allarme è scattato subito, ma l’uomo, rapidissimo, è riuscito a forzare la cassa e prendere il denaro contante prima di darsi alla fuga con uno zaino in spalla.

I proprietari, accorsi sul posto, hanno visto il ladro fuggire e hanno tentato di bloccarlo, ma senza successo.

L’uomo, abbandonando lo zaino che conteneva abiti di ricambio e un portafoglio senza documenti, ha scavalcato un muretto e si è dileguato attraversando il giardino di una casa vicina.

I titolari hanno sporto denuncia ai carabinieri.

Questo è il terzo episodio di furto che colpisce il ristorante “Oriente” negli ultimi due anni, dopo i precedenti avvenuti nell’ottobre 2023 e nel giugno 2022.