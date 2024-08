Sulla via della pace: 230 adolescenti trentini in pellegrinaggio da Arezzo a La Verna

Dal 26 al 30 agosto, 230 adolescenti provenienti da tutto il Trentino si metteranno in cammino da Arezzo a La Verna, accompagnati dall’arcivescovo Lauro Tisi.

Il pellegrinaggio, organizzato dalla Diocesi di Trento, si intitola “La Pace è la via” ed è rivolto ai giovani dalla terza media alla terza superiore.

Il pellegrinaggio prevede tappe significative, come la visita alla Fraternità di Romena, fondata da don Luigi Verdi, l’eremo di Camaldoli, e il santuario di La Verna, dove San Francesco ricevette le stimmate ottocento anni fa.

L’ultima tappa sarà Rondine Cittadella della Pace, ad Arezzol’organizzazione impegnata nella trasformazione creativa dei conflitti.

Don Mattia Vanzo, delegato dell’Area Annuncio della Diocesi, spiega: “Questo pellegrinaggio offrirà ai giovani un’occasione per riflettere sulla pace, la lotta interiore, il silenzio, l’amore, il dolore e il conflitto, per poi tornare nelle proprie comunità come artigiani di pace”.

Il pellegrinaggio sarà documentato quotidianamente sui portali e social della Diocesi di Trento.

(La foto di gruppo in alto si riferisce al pellegrinaggio degli adolescenti Perugia-Assisi nell’agosto 2023)