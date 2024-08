Strage di pecore in Valdarno: decimato un gregge a Terranuova Bracciolini

Un nuovo attacco di lupi ha colpito duramente un allevamento ad Ascione, nel comune di Terranuova Bracciolini.

Il bilancio è drammatico: dodici pecore sbranate e due disperse.

L’allevatore Edigio Marcia, testimone della devastazione, ha visto il suo gregge decimato nel tardo pomeriggio di ieri.

“Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di attacchi – racconta Marcia – negli ultimi anni ho perso oltre 100 pecore a causa dei lupi.

La situazione è insostenibile, temiamo non solo per la nostra azienda, ma anche per la nostra sicurezza personale.”

Marcia descrive una scena desolante, con le carcasse degli animali a pochi metri da casa sua. La paura per nuovi attacchi è costante e anche le pecore sopravvissute, spaventate, rischiano di compromettere la produzione di latte, minacciando la continuità dell’azienda e la presenza dei suoi prodotti nei mercati locali.

Coldiretti lancia l’allarme: “Gli allevatori del Valdarno sono al limite.

Urge una nuova strategia di gestione dei lupi, che non sono più una specie in pericolo.

Il rischio è l’abbandono delle montagne e delle aree interne, con la perdita non solo di imprese, ma di presìdi fondamentali per il territorio e la tradizione pastorizia.”