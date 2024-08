Incidente sul lavoro a Badia Agnano: uomo di 60 anni trasferito in codice rosso a Pisa per ustioni gravi

Oggi pomeriggio, alle ore 15:02, il 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave incidente sul lavoro avvenuto a Badia Agnano, nel Comune di Bucine.

Un uomo di 60 anni ha riportato ustioni di 1° e 2° grado su circa il 30% del corpo.

Vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in codice rosso presso l’Ospedale Cisanello di Pisa tramite l’elisoccorso Pegaso 1.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari della Misericordia di Loro Ciuffenna, l’Automedica della Gruccia, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza.