Sansepolcro in Festa: tra note e tradizione, al via il Berta Music Festival e le feste del Palio della Balestra 2024

Il conto alla rovescia è iniziato per i grandi eventi che animeranno Sansepolcro tra fine agosto e inizio settembre. Grazie all’impegno de “I Citti del Fare” e alla collaborazione del Comune, anche quest’anno il Berta Music Festival offrirà un calendario ricco e variegato. La suggestiva Piazza Torre di Berta ospiterà il concerto di Edoardo Bennato il 23 agosto, seguito da Max Gazzè con l’orchestra di Mirko Casadei il 24.

Domenica 25 agosto, spazio agli artisti locali con “Canzonissima” e la Sesto Senso Live Band, mentre lunedì 26, Paolo Ruffini concluderà il festival con lo spettacolo “Up & Down”. Il successo di prevendita conferma l’attrattiva di un evento che coinvolge non solo i cittadini, ma anche numerosi visitatori.

Il 27 agosto, la piazza vedrà esibirsi gli Everlime, tribute band dei Pink Floyd, in un concerto patrocinato dal Comune per raccogliere fondi a favore delle popolazioni africane in difficoltà. La band torna sul palco centrale della città dopo 11 anni, regalando emozioni con la musica di un gruppo leggendario.

A partire dal 30 agosto, prenderanno il via le Feste del Palio della Balestra, un evento che rappresenta il cuore della tradizione di Sansepolcro.

Le celebrazioni, che affondano le radici nel Rinascimento, offriranno uno spettacolo senza tempo, culminando il 10 settembre con la sfida tra i balestrieri di Sansepolcro e quelli di Gubbio.

Ad aprire le feste, il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, con la loro tradizionale esibizione nei Giochi di Bandiera.

Quest’anno, la competizione vedrà protagonista tutto il centro storico, animato da associazioni locali.

Il ricco programma del Palio include spettacoli, cortei storici e appuntamenti a tema rinascimentale che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto.

Novità di questa edizione è la possibilità di acquistare online i biglietti per assistere al Palio dei Rioni e al Palio della Balestra.

L’evento è reso possibile grazie all’impegno di numerose associazioni, dalla Società Balestrieri al Gruppo Sbandieratori, fino a “Rinascimento nel Borgo”, con il sostegno dei commercianti del centro storico e delle associazioni di categoria.

Il Palio della Balestra non è solo un’occasione per celebrare il patrimonio culturale della città, ma anche un momento per rafforzare il senso di comunità.

L’assessore alla cultura Francesca Mercati e il sindaco Fabrizio Innocenti sottolineano l’importanza di questo evento, che unisce passato e presente, grandi e piccoli, in una festa che fa vivere intensamente il territorio.

Sansepolcro si prepara dunque a vivere giorni di musica, storia e tradizione, con il Berta Music Festival e le Feste del Palio della Balestra che sapranno incantare e appassionare il pubblico.