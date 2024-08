il Principe Alberto II di Monaco in visita al Santuario de La Verna e a Rondine Cittadella della Pace a settembre

Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco sarà in visita in Italia il 14 e 15 settembre, recandosi al Santuario de La Verna e alla Cittadella della Pace di Rondine.

La visita, di carattere privato, avrà inizio a Chiusi della Verna, nei luoghi particolarmente cari alla madre, la Principessa Grace, che vi soggiornò nel 1968 insieme alla figlia Caroline, allora undicenne.

Nella giornata di sabato 14 settembre, il Principe incontrerà la comunità francescana del Santuario de La Verna, alla vigilia della celebrazione delle Stimmate di San Francesco, evento che concluderà l’anno centenario.

Durante l’incontro, il Principe Alberto II lancerà un messaggio incentrato sulla tutela dell’ambiente, tema a lui particolarmente caro e al centro del suo impegno pubblico.

Il giorno seguente, domenica 15 settembre, il Principe sarà a Rondine per incontrare i giovani della World House, promotori della campagna “Leaders for Peace”, sostenuta dal Principato di Monaco.

Un anno fa, il Principato ha formalizzato il suo sostegno alla campagna con una firma presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Principato, alla presenza della Ministra degli Esteri Isabelle Berro-Amadeï.

Ad accompagnare il Principe in questa visita saranno Anne Eastwood, Ambasciatrice di Monaco a Roma, e Alessandro Antonio Giusti, Console Onorario del Principato di Monaco a Firenze.

La campagna “Leaders for Peace”, lanciata alle Nazioni Unite nel 2018, mira a formare nuovi leader globali capaci di affrontare e risolvere i conflitti nei contesti più critici del mondo.

Il Principato di Monaco, tramite il suo impegno internazionale, riconosce il valore del Metodo Rondine, che si propone di trasformare creativamente i conflitti, soprattutto nelle aree dove essi rappresentano un ostacolo allo sviluppo umano e ai diritti umani universali.

La visita del Principe Alberto II riafferma l’attenzione del Principato verso la costruzione della pace e il sostegno ai giovani leader che si impegnano per un futuro senza conflitti armati, promuovendo la pace su scala globale.