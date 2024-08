Arezzo-Ascoli 2-1: successo in rimonta e accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C

Gli amaranto superano l’Ascoli con un 2-1 al termine di una gara intensa e conquistano il passaggio del turno.



Le immagini dei momenti salienti della partita

Esordio casalingo vincente per l’Arezzo, che nella seconda gara ufficiale della stagione supera l’Ascoli per 2-1 e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.

Una vittoria in rimonta per la squadra di Emanuele Troise, che ora affronterà il Perugia in trasferta nel prossimo turno, previsto per novembre.

La partita inizia in salita per gli amaranto: dopo soli 10 minuti, l’Ascoli passa in vantaggio grazie a Corazza, che sfrutta al meglio un assist di Tirelli per battere il portiere Trombini da distanza ravvicinata.

L’Arezzo non si scompone e, al 27′, trova il pareggio con Chiosa, che ribadisce in rete dopo una punizione respinta dalla barriera.

Nel secondo tempo, i padroni di casa alzano il ritmo e completano la rimonta al 76’ con Pattarello, che, lanciato in contropiede, non sbaglia a tu per tu con il portiere avversario. L’Arezzo gestisce bene il vantaggio fino al triplice fischio, nonostante qualche tentativo finale dei bianconeri.

Nel post-partita, il tecnico Troise ha elogiato la prestazione dei suoi: “È stata una partita tosta, lo sapevamo. I ragazzi sono stati bravi a passare il turno.

L’Ascoli ha giocato una bella gara, ma siamo riusciti a rimanere compatti e a trovare la vittoria con pazienza.

Ora ci concentriamo sul campionato.”

Tabellino della partita

AREZZO (4-3-3): Trombini; Montini (73’ Catanese), Del Fabro, Chiosa, Coccia; Settembrini (61’ Fiore), Mawuli, Renzi; Pattarello (79’ Gigli), Gucci, Guccione.

Allenatore: Troise

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Menna, Piermarini, Cozzoli (56’ Maurizii); Varone (82’ Bertini), Bando, Campagna (56’ Adjapong); Tirelli, Corazza (63’ Caccavo), D’Uffizi (82’ Marsura).

Allenatore: Carrera

Arbitro: Di Loreto di Terni

Reti: 10’ Corazza (As), 27’ Chiosa (Ar), 76’ Pattarello (Ar)

Note: Ammoniti Bando (As), Guccione (Ar), Tirelli (As), Montini (Ar), Coccia (Ar). Spettatori 2.221. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Con questa vittoria, l’Arezzo si prepara ad affrontare con rinnovata fiducia la prossima sfida di Coppa Italia e l’inizio del campionato.