Coppa Italia: L’Arezzo sfida l’Ascoli al comunale

Domani sera, alle 21:00, l’Arezzo affronterà l’Ascoli al Comunale per il secondo turno di Coppa Italia. L’Ascoli arriva da una vittoria per 2-1 contro il Gubbio, ma l’Arezzo è pronto a dare battaglia, come ha dichiarato il tecnico Troise, sottolineando la motivazione e la preparazione della sua squadra.

Troise ha ribadito l’importanza di affrontare questa sfida con la giusta mentalità, riconoscendo l’impatto emotivo della prima gara ufficiale in Coppa Italia.

Nonostante le poche amichevoli disputate, l’Arezzo ha dimostrato un buon seguito e l’allenatore intende dare continuità alla buona prestazione vista contro la Vis Pesaro. Tuttavia, ha sottolineato che la partita di domani sarà diversa, con nuove sfide da affrontare.

Troise ha anche parlato della necessità di ritrovare il ritmo gara in questa fase iniziale della stagione, sfruttando partite come questa per migliorare la preparazione in vista del campionato.

La gara contro l’Ascoli sarà un test importante per comprendere meglio la squadra e portare avanti il percorso di crescita.

Infine, il tecnico ha ricordato l’importanza di mantenere equilibrio e concentrazione, soprattutto nella prima partita in casa.

L’obiettivo è di migliorare progressivamente, senza fissarsi obiettivi troppo ambiziosi, ma lavorando settimana dopo settimana per crescere e affrontare il campionato con maggiore consapevolezza e preparazione.

L’Arezzo parte con l’obiettivo di migliorare l’ottavo posto della scorsa stagione, cercando di integrare nuovi innesti e consolidare i risultati ottenuti.

Troise conclude con ottimismo e realismo, consapevole delle difficoltà ma anche delle potenzialità della sua squadra.