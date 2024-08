Arezzo Calcio: la Madonna del Conforto sulle maglie, ma il vescovo blocca il video promozionale

L’Arezzo Calcio ha annunciato che per il prossimo campionato di Serie C le maglie della squadra presenteranno l’effigie della Madonna del Conforto, un’icona mariana molto venerata ad Arezzo e nel Centro Italia.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso del vescovo Andrea Migliavacca, che ha apprezzato il richiamo alla devozione mariana radicata nel territorio.

Tuttavia, il vescovo, attualmente in pellegrinaggio in Perù, è intervenuto per chiedere la rimozione di un video promozionale girato in Duomo con una modella posizionata davanti all’altare dedicato alla Madonna del Conforto.

Il prelato ha giudicato le immagini inopportune, ritenendo che non rispettino il profondo significato simbolico legato alla sacra icona.

Francesca Manzo, figlia del patron dell’Arezzo Calcio, Guglielmo Manzo, ha spiegato che la scelta di includere l’immagine della Madonna del Conforto sulle maglie riflette un omaggio ai simboli religiosi della città, esprimendo una devozione personale e collettiva.

“La Madonna del Conforto è il simbolo identitario di Arezzo e ci sembra una scelta che rafforza ulteriormente il legame tra la società, la squadra di calcio e la città”, ha dichiarato.