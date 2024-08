Conto alla rovescia per la nuova stagione del Tennis Giotto: al via scuole tennis e padel e debutto in A2

Lunedì 9 settembre segna l’inizio della nuova stagione per il Tennis Giotto, con la ripartenza delle scuole tennis e padel dedicate a bambini e bambine nati dal 2020.

I campi di via Divisione Garibaldi si animeranno con i giovani aspiranti tennisti e padelisti, pronti a intraprendere un percorso sportivo che durerà fino a giugno 2025.

Come consuetudine, la stagione si aprirà con una settimana a porte aperte, durante la quale i partecipanti potranno scoprire le due discipline, provare i primi colpi e avviare un’attività motoria di base in un ambiente ludico e non competitivo.

Il progetto formativo è curato da un team di maestri esperti, con Paolo Rossi a capo della scuola tennis e Tommaso Ricci alla guida della scuola padel.

Entrambi saranno responsabili dell’accoglienza dei nuovi iscritti, proponendo loro una lezione introduttiva fatta di giochi, esercizi e circuiti. La qualità delle attività del Tennis Giotto è certificata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha riconosciuto il circolo tra le migliori Top School d’Italia per l’eccellenza dell’insegnamento, dal mini-tennis all’agonismo.

La nuova stagione sarà caratterizzata anche da importanti appuntamenti sportivi.

Nel weekend del 14 e 15 settembre, le squadre Under16 maschile, Under14 maschile e Under14 femminile scenderanno in campo per cercare la qualificazione alle fasi finali dei campionati italiani. Questi team, distintisi nei campionati regionali, puntano ad accedere alle final eight nazionali.

Con l’arrivo dell’autunno, l’attenzione si sposterà sulle squadre maggiori del Tennis Giotto, pronte a vivere una stagione storica: per la prima volta, sia la squadra maschile che quella femminile saranno impegnate nel campionato di Serie A2.

La squadra maschile, dopo aver raggiunto i Play Off per la promozione in A1 nel 2023, cercherà di ripetere l’impresa, mentre la squadra femminile, fresca di tre promozioni consecutive, farà il suo esordio assoluto in A2.

La stagione si preannuncia dunque ricca di sfide e di emozioni, con il Tennis Giotto pronto a consolidare la propria eccellenza e a scrivere nuove pagine di successi.