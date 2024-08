Cane si perde in autostrada: salvato dalla Polizia di Stato

Attimi di paura sull’Autostrada del Sole, dove Nala, una cagnolona di grossa taglia, si è trovata a correre spaventata e disorientata nei pressi del km 322 Sud.

L’episodio è avvenuto ieri, giorno di Ferragosto, e ha messo a rischio la sicurezza stradale, con il pericolo che l’animale potesse essere investito o provocare un incidente.

Fortunatamente, la Polizia Stradale di Battifolle è intervenuta tempestivamente. Gli agenti, dopo aver localizzato il cane, hanno rallentato il traffico, comportandosi come una “safety car” in una gara di Formula Uno.

Una volta fermato il flusso di veicoli, hanno cercato di avvicinare Nala, che inizialmente era diffidente a causa dello spavento.

Con pazienza e delicatezza, però, sono riusciti a conquistarne la fiducia, arrivando a tranquillizzarla con carezze e coccole.

Il lieto fine è arrivato poco dopo: grazie alla medaglietta attaccata al collare, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il proprietario di Nala, che ha potuto così riabbracciare il suo amico a quattro zampe.

Tornata a casa sana e salva, Nala ha ricevuto una dose extra di coccole per essersi smarrita e per il pericolo corso.

L’episodio sottolinea ancora una volta il valore del motto “Esserci sempre” della Polizia di Stato, che si conferma non solo al servizio dei cittadini ma anche degli animali.

Un intervento che ricorda, purtroppo, come l’estate sia spesso un periodo critico per i nostri amici pelosi, troppo spesso vittime di abbandoni.