Caso di Dengue a Cortona: ordinanza comunale per la disinfestazione

A seguito della segnalazione di un caso di Dengue da parte dell’Asl Toscana sud-est, le autorità di Cortona hanno attivato immediatamente le procedure di contenimento del virus. Il sindaco Luciano Meoni ha firmato un’ordinanza che dispone una disinfestazione straordinaria nelle zone limitrofe a dove è stato accertato il contagio, in particolare in località Campaccio.

La zanzara tigre, vettore della Dengue, è presente anche nel nostro territorio e, considerando che il paziente aveva recentemente viaggiato in un Paese tropicale, si è reso necessario intervenire tempestivamente per prevenire ulteriori casi.

Le operazioni di disinfestazione, programmate per la notte del 16 agosto e per la mattina successiva, riguarderanno sia aree pubbliche che private. Gli addetti specializzati interverranno su caditoie, pozzetti, aree verdi e in tutti quei luoghi dove le zanzare potrebbero deporre le uova.

Affinché l’intervento sia efficace, è indispensabile la collaborazione dei residenti al Campaccio, si richiede di:

Permettere l’accesso agli operatori: Aprire porte e finestre per consentire la nebulizzazione degli insetticidi.

Proteggere sé stessi e gli animali: Chiudere porte e finestre durante il trattamento, ritirare gli animali domestici e coprire alimenti e oggetti.

Rispettare i tempi: Attendere almeno 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che potrebbero essere state a contatto con i prodotti utilizzati per la disinfestazione.

Il sindaco Meoni invita tutti i cittadini a collaborare attivamente e a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità.

“La Dengue è una malattia seria, ma con la collaborazione di tutti possiamo limitarne la diffusione.

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che si adopereranno per il successo di questa operazione”, ha dichiarato il primo cittadino.