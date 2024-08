Cassi e Municchi trionfano al 9° Circuito delle Vertighe: un successo nonostante il caldo estremo

Ieri pomeriggio, sotto un sole cocente con temperature che sfioravano i 38 gradi, si è svolta la 9^ edizione del Circuito del Santuario delle Vertighe, inserita nei festeggiamenti della Madonna patrona dell’Autostrada.

La gara podistica, organizzata dal comitato festeggiamenti guidato dal presidente Irio Francini, in collaborazione con la Unione Polisportiva Policiano, ha registrato un grande successo, attirando oltre 200 partecipanti provenienti da varie regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Romagna, Umbria e diverse città toscane.

Nonostante il periodo vacanziero e il caldo asfissiante, la piccola frazione della Valdichiana si è riempita di appassionati, pronti a sfidarsi su un circuito da ripetere tre volte per un totale di circa 7,5 chilometri.

La competizione è iniziata alle 18:45 con le categorie giovanili, dove si sono imposti Ettore Severi, Sofia Canuto, Abdulrazac Milighetti, Flora Vallelonga, Clara Severi, Enea Decaria, Niccolò Ischi, Sara Refi, Tommaso Vannucci, Sofia Brogi e Federico Angori. Alle 19:15, dopo la benedizione, è partita la gara degli adulti, che ha visto la partecipazione di quasi 200 atleti, tra competitivi e non.

Fin dall’inizio, i favoriti Oscar Cassi (Atletica Calenzano), Niccolò Bandini (G.P. Parco Alpi Apuane) e Emanuele Graziani (U.P. Policiano, vincitore dell’edizione 2023) hanno preso il comando, seguiti da Notturni, Vannuccini, Bettarelli, Annetti, Torzoni e Occhiolini.

In campo femminile, Marcella Municchi (Costa D’argento Grosseto) ha imposto un ritmo elevato, seguita da Lucia Checcaglini (U.P. Policiano) e Ana Nanu (Atl. Rimini Santarcangelo), con Virginia Leonardi e Lucia Boncompagni leggermente distaccate.

Al secondo passaggio, Cassi e Bandini sono rimasti in testa, mentre Graziani ha perso terreno e Municchi ha allungato decisamente sulle altre concorrenti.

Nell’ultimo giro, grazie a un leggero calo della temperatura e a un aumento della ventilazione, Cassi ha effettuato un allungo decisivo nel viale finale, tagliando il traguardo con il tempo di 25’40”, con un vantaggio di quasi 15 secondi su Bandini. Al terzo posto, un ottimo Gianluca Notturni ha superato nel finale i compagni di squadra Francesco Vannuccini e Alessandro Annetti, mentre Graziani ha ceduto.

Anche in campo femminile, l’arrivo ha visto il dominio di Marcella Municchi, che ha superato l’aretina Checcaglini e la romagnola Nanu. Nei veterani, la vittoria è andata al fiorentino Gabriele Giachi, mentre nella categoria Argento Claudio Casalini di Firenze ha prevalso sul senese Giovanni Burroni.

Infine, nella categoria Oro, Lucio Floridi di Città di Castello ha conquistato la vittoria in solitaria, battendo il grossetano Renato Goretti.

Nelle categorie femminili, Virginia Leonardi di Arezzo ha vinto la categoria Senior, mentre Daniela Menchetti di Foiano si è imposta tra le Master. L

a Unione Polisportiva Policiano ha vinto la classifica di Società.

Il prossimo appuntamento con il Grand Prix è fissato per giovedì 22 agosto con la Corrilerchi, a Lerchi di Città di Castello.

Classifica assoluta