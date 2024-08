Ritrovati attrezzi da lavoro rubati a Perugia: un arresto e due denunce a Sansepolcro

Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro ha portato al ritrovamento degli attrezzi da lavoro rubati, presumibilmente la scorsa notte, dai furgoni parcheggiati nel piazzale di un hotel a Ponte San Giovanni, nei pressi di Perugia.

Gli utensili, tra cui trapani, smerigliatrici, martelli pneumatici, avvitatori, frese e altri strumenti professionali, hanno un valore commerciale di diverse migliaia di euro.

Il furto avrebbe potuto causare gravi perdite economiche per le due ditte coinvolte, con ritardi significativi nei lavori da eseguire.

Tuttavia, grazie all’efficacia dei controlli dei Carabinieri in Valtiberina, il danno è stato scongiurato.

Nonostante i pochi indizi disponibili, i militari di Sansepolcro sono riusciti a individuare i responsabili a bordo di un’autovettura. Si tratta di due italiani con precedenti penali per furto in abitazione, uno dei quali già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. Proprio per la violazione di questa misura, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, insieme al complice, denunciato per furto.

Al termine delle procedure di rito, il soggetto arrestato è stato condotto presso il carcere di Arezzo.

Le autorità non escludono che gli attrezzi rubati potessero essere destinati a ulteriori reati, specialmente in un periodo come quello estivo, quando molte abitazioni rimangono incustodite.