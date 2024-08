Malore in piscina comunale a Bibbiena: minore in gravi condizioni trasportato al Meyer

Oggi presso la piscina comunale di Bibbiena, alle ore 11:30, il 118 della Asl Tse è stato attivato in seguito a un malore che ha colpito un minore mentre si trovava in acqua.

Immediatamente, le persone presenti sul posto hanno iniziato le manovre rianimatorie e hanno applicato il defibrillatore per cercare di stabilizzare le condizioni del bambino.

La situazione è apparsa subito critica, rendendo necessario l’intervento di numerosi mezzi di soccorso.

Sul luogo sono accorse un’ambulanza infermierizzata di Bibbiena, l’elicottero Pegaso 1, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Il bambino, di origine straniera ma residente in zona, era in compagnia della madre, le cui condizioni restano preoccupanti, è stato trasportato d’urgenza in codice 3 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Al momento del trasferimento a Firenze era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto la procura di Arezzo continua a indagare sulla morte della bambina tedesca, deceduta lunedì scorso dopo una settimana di ricovero all’ospedale Meyer di Firenze.

L’autopsia ha confermato che la causa della morte è stato l’annegamento, avvenuto dopo una caduta in piscina in un agriturismo a Bucine, in Valdambra, dove la famiglia era in vacanza.

Nonostante l’intervento immediato di un medico presente sul posto, la bambina non è sopravvissuta.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità, con un fascicolo aperto per omicidio colposo.