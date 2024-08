Le proteine del cervello e del muscolo

In silenzio il nostro corpo cambia.

Cambia la sua composizione con il passare degli anni.

Il nostro corpo è composto da massa magra proteica, massa grassa, massa ossea e acqua. Il nostro corpo è’ composto in peso e in volumi sopratutto di acqua, poi massa magra proteica, poi viene la massa grassa, infine la massa ossea.

Ciascuno ha il suo break point: il punto di rottura.

Arriva in apparenza all’ improvviso.

La personale composizione del corpo comincia a cambiare.

Inizia a ridursi la massa magra proteica.

Il cambiamento diventa evidente quando si perde muscolo.

Il processo di senescenza è’ caratterizzato da perdita progressiva di massa proteica, accompagnata da aumento progressivo di massa grassa corporea, perdita di massa ossea, perdita di acqua.

Cambia l’immagine corporea.

Un segno clinico di questo cambiamento e’ l’aumento della pressione arteriosa.

La chiave per gestire questo cambiamento sono le proteine e la fase anabolica del metabolismo corporeo.

Adesso scrivo il ruolo delle proteine sul cervello e sul muscolo.

Il cervello e’ l’organo dove avviene la più attiva sintesi delle proteine.

Ogni giorno il 4% delle proteine cerebrali si rinnovano, in poco più di due mesi tutte le proteine cerebrali cambiano.

Una straordinaria scoperta scientifica attestante nuovi scenari per la salute psichica e per la memoria.

Il cervello rinnova le sue proteine con più intensità dei nostri muscoli.

Il muscolo rinnova le sue proteine con 1-2% ogni giorno.

La sintesi delle proteine e’ la chiave della fase anabolica, fase del metabolismo che costruisce il nostro organismo, che assicura la massa magra muscolare, che costituisce la struttura del nostro cervello, che assicura la massa ossea contro la osteoporosi, che produce gli enzimi in grado di attivare le principali reazioni biochimiche dell’intero organismo.

Ossessionati dal calcolo giornaliero di calorie, abbiamo centrato la nostra attenzione solo sul dimagrimento.

Abbiamo ridotto il cibo solo a calorie.

Abbiamo non considerato appieno il ruolo delle proteine.

Dobbiamo assumere ogni giorno la giusta dose di proteine, almeno 1.2 g per ogni kg peso forma (non peso corporeo attuale) scegliendo alimenti con maggior contenuto di amminoacidi essenziali, alimenti con proteine magre (pesce, carne bianca, uova, cereali combinati con legumi, semi oleosi….tofu, tempeh…).

Esempio: io peso 72 kg.

Per conoscere la dose personale di proteine giornaliere: 72x 1.2 = 86 g (vegetali e animali).

Ogni cibo ha il suo contenuto di proteine…Se non introduciamo la giusta dose di proteine si può avere il break point, il punto di rottura che può risultare irreversibile.

Evitare di cadere nella perdita progressiva di massa cerebrale (atrofia del cervello) e della massa magra muscolare (sarcopenia) a causa di carenza di proteine alimentari. Conoscere vuol dire gestire la propria salute.

Il corpo umano si rinnova ogni giorno e cambia in silenzio.

Alto e’ il rischio di non introdurre la dose personale di proteine.

Da evitare.