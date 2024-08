Maxiemergenza sulla A1: pullman ribaltato, un morto e diversi feriti

Attivato alle ore 16.53 il protocollo di maxiemergenza del 118 della ASL TSE per un incidente stradale che ha coinvolto un pulman ribaltato sull’autostrada A1 al chilometro 360 in direzione nord, all’altezza di Badia al Pino.

Dopo l’incidente in A1 di stamattina è costato la vita a una donna ucraina 59enne, in serata un altro incidente mortale ha coinvolto un pullman con a bordo 25 turisti cinesi.

Nel ribaltamendo il guard rail laterale si è conficcato dentro il grosso mezzo.

Si registrano purtroppo un decesso, un ferito in codice rosso (codice 3), undici feriti in codice giallo (codice 2) e dodici feriti in codice verde (codice 1).

Undici feriti sono stati trasportati all’ospedale della Gruccia, 10 al San Donato di Arezzo e 3 alle Scotte di Siena

La tragedia è avvenuta poco prima del casello di Arezzo.

L’autostrada è stata chiusa per consentire i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute rapidamente le squadre di soccorso con una massiccia mobilitazione di risorse:

14 ambulanze, di cui 2 unità India (ambulanze con medico a bordo)

1 automedica

1 auto infermierizzata

1 mezzo per la gestione delle maxiemergenze

L’elicottero Pegaso 2

Due elicotteri dei vigili del fuoco

2 pulmini

Squadre dei vigili del fuoco

Forze dell’ordine

Attivato il Gruppo Maxiemergenze

Vista la gravità dell’incidente, è stato attivato anche il gruppo per la gestione delle maxiemergenze, coordinato dalla ASL TSE.