Trovato un sito archeologico di circa 3450 anni fà in Arezzo

Il Giovedi della scorsa Settimana, a Ugo Marzito, gli era caduto un panno dal terzo piano, e la brezza africana lo aveva portato sopra una selva oscura, come diceva Dante.

Ugo era sceso, si era messo gli stivalon, che usava Mana, la sua donna in famiglia aperta, dato che lei non era presente, essendo il suo giorno libero, e si era messo alla ricerca del panno caduto.

Tra il buio e il sottobosco il suo piede rimase incastrato sotto un tubolare in ferro di diametro 8 cm, cadde in avanti e trovò una ganascia con due viti del 14 e uno dei relativi dadi.

Raccolse questa minuteria metallica tralasciando il tubolare, e penetrando a stento si ritrovò sotto un arco in pietre, non si vedeva l’uscita tanto le piante avevano oscurato il cielo.

Ad Ugo gli era presa paura, anche perché in un angolo di quest’arco, trovò un mucchietto di ossa di un mammifero artilodattilo della famiglia dei suidi, animali ormai del tutto scomparsi, dopo il periodo di carestia di mille anni fa’.

Il canto della civetta, tanto era buio accompagno’ Ugo fin tanto che ritrovò il panno appeso ad un ramo, tramite una canna di bambù riuscì a recuperarlo e nella strada del ritorno trovò una lamiera con delle iscrizioni ormai illeggibili.

In casa, con il suo duplex Pino, si misero a decifrare la scritta e così che trovarono il reperto e rudere antichissimo “Anfiteatro romano di Arezzo del I° secolo dopo Cristo, capienza circa 5000/ 10.000 spettatori forse usato per le naumachie abbandonato dal 2010”!!!

Note per la lettura

La casa si trova al terzo piano in sospensione!?

Ugo e Pino sono austronauti che erano stati in Marte e nel satellite di Giove, Europa.

Mana è una briciautonoma di 4° generazione

Siamo dopo qualche anno del 3563

Mana ha il giovedì libero e ne ha usufruito per andare a trovare la sua sorella Ruth, al circolo degli arcilessi con il piccolo Lesto, figlio!!