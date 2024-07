Terre in Festival: un viaggio teatrale diffuso tra Toscana e Umbria

Dal 9 agosto al 21 settembre 2024, la Valtiberina Toscana e, per la prima volta, parte dell’Umbria ospiteranno “Terre in Festival”, un festival teatrale diffuso organizzato da Laboratori Permanenti.

Giunto alla sua decima edizione, questo evento rappresenta un’importante iniziativa culturale per la regione, unendo spettacoli teatrali e momenti di riflessione con la valorizzazione del territorio.

Caterina Casini, Direttrice Artistica del festival, sottolinea l’intenzione di creare una “unica vallata” culturale, che attraversi i confini geografici e amministrativi, portando il teatro nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda e San Giustino (PG). Gli spettacoli, pensati per un pubblico vario, si svolgeranno in spazi suggestivi, come teatri, musei e giardini, con un’offerta che spazia dalla commedia al dramma, dall’ironia alla riflessione sui temi contemporanei.

Il festival aprirà il 9 agosto con “UBU RE UBU CHI?” della compagnia KanterStrasse, una rivisitazione del celebre “Ubu Re” di Alfred Jarry, presso l’Anfiteatro Campaccio di Sansepolcro. La programmazione proseguirà con prime nazionali, tra cui “ANNUNCIO RITARDO” e “OMBRE”, e la proiezione del docu-film “MA L’AMORE C’ENTRA?” di Elisabetta Lodoli, incentrato sulla violenza di genere, seguito da un dibattito con la regista.

Un elemento distintivo del festival è l’iniziativa “In giro per Terre In Festival”, che invita il pubblico a esplorare il territorio attraverso passeggiate organizzate in collaborazione con il Circolo degli Esploratori di Sansepolcro. Queste escursioni guidate permettono di scoprire la bellezza naturale e storica dei luoghi che ospitano gli spettacoli.

La manifestazione si concluderà il 21 settembre al Teatro G. Papini di Pieve Santo Stefano con lo spettacolo “LA CAMERIERA DI PUCCINI”, che celebrerà l’opera e la vita del grande compositore italiano, offrendo un finale suggestivo e emozionante a questo viaggio culturale.

Per informazioni sui biglietti e le prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite cellulare o email. Il festival, attento anche all’ambiente, promuove l’uso di energie rinnovabili e materiali riciclati, sottolineando un impegno verso la sostenibilità.

Programma

9 AGOSTO – ORE 21:00 Sansepolcro, Anfiteatro Campaccio

UBU RE UBU CHI?

Produzione KanterStrasse (Arezzo)

Con il sostegno di Regione Toscana

Tratto da Ubu Re di Alfred Jarry

Con Daniele Bonaiuti, Alessio Martinoli e Simone Martini

Disegno luci: Marco Santambrogio

Scenografie e costumi: Eva Sgrò

Regia e drammaturgia: Simone Martini

Sinossi:

Ubu Re è uno dei quattro testi della quadrilogia di Alfred Jarry. Andato in scena per la prima volta nel 1896 a Parigi, suscitò scalpore per il suo tono irriverente e grottesco. La pièce segue le avventure del crudele Padre Ubu, spinto dalla moglie a uccidere il re di Polonia e prendere il potere, solo per trovarsi infine in fuga. Lo spettacolo utilizza un linguaggio volutamente arcaico e mescola dialetti toscani, romani, umbri e ciociari, creando un effetto dissacrante.

10 AGOSTO – ORE 21:00 Sansepolcro, Anfiteatro Campaccio

ANNUNCIO RITARDO

Produzione Laboratori Permanenti (Sansepolcro)

Testo: Giorgia Francozzi

Con Giancarlo Baglioni, Vittorio Augusto Cesarini

Regia: Caterina Casini

Prima nazionale

Sinossi:

Un dialogo tra due persone di generazioni diverse, casualmente incontratesi in un luogo di transito urbano. Il confronto, a tratti duro e ironico, evolve in una riflessione poetica sull’importanza di rivolgere l’attenzione verso l’altro.

11 AGOSTO – ORE 21:00 Monterchi, Giardino Musei Civici Madonna del Parto

OMBRE

Produzione Malmand – IAC (Roma-Matera)

Di e con Giuseppe Innocente

Musiche: Angelo Sicurella

Regia: Ivano Picciallo

Segnalato bando Portraits on stage

Prima nazionale

Sinossi:

Uno spettacolo nato da racconti e visioni degli abitanti di Alicudi, la più piccola delle Isole Eolie. L’attore, attraverso disegni e un paesaggio sonoro, narra storie che emergono da figure disegnate su fogli, esplorando il confine tra realtà e immaginazione.

12-16 AGOSTO

Sestino, Teatro Pilade Cavallini

Residenza Creativa

Compagnia Amico-Lorusso sul Progetto IF

17 AGOSTO – ORE 21:00 Sestino, Teatro Pilade Cavallini

IF (sulle possibilità di un incontro)

Produzione Compagnia 9CTEATRO APS (Fidenza)

Di e con Gaia Amico e Nicola Lorusso

Marionette a figura umana a cura di Gaia Amico

Vincitore Bando Portraits on stage

Prima nazionale

Sinossi:

Una riflessione sulle possibilità e le implicazioni di un incontro umano. La scena è dominata da marionette a dimensione umana, animate dagli attori che indagano le dinamiche di relazione e comunicazione.

18 AGOSTO – ORE 21:00 Badia Tedalda, Museo comunale dell’Alta Valmarecchia toscana

IF (sulle possibilità di un incontro)

Rappresentazione ripetuta per il pubblico di Badia Tedalda

22 AGOSTO – ORE 21:00 Sansepolcro, Anfiteatro Campaccio

UNA RAGAZZINA

Produzione Chille de la Balanza (Firenze)

Di e con Sara Tombelli

Luci e suoni: Francesco Lascialfari

Sinossi:

Una giovane donna, Anna, si trova a un punto di svolta nella sua vita. Non lavora, non studia, e si sente persa. La sua storia diventa un riflesso delle incertezze e delle aspirazioni della generazione contemporanea.

23 AGOSTO – ORE 18:00

San Giustino (PG), Cinema Teatro ASTRA

MA L’AMORE C’ENTRA?

Regia di Elisabetta Lodoli

Proiezione docu-film

In collaborazione con Cinema Teatro Astra

Ingresso gratuito – Presente la regista

Sinossi:

Tre uomini raccontano il loro percorso per liberarsi dalla violenza domestica, riflettendo sui comportamenti violenti e sugli stereotipi di genere.

23 AGOSTO – ORE 21:00 San Giustino (PG), Villa Magherini Graziani

DA UOMO A UOMO

Produzione Compagnia di Arti e Mestieri (Pordenone)

Testo e regia: Bruna Braidotti

Con Francesco Cevaro e Paolo Mutti

In collaborazione con Cinema Teatro Astra

Sinossi:

Un’esplorazione della cultura patriarcale e della violenza di genere, attraverso un dialogo tra due uomini che si confrontano sulle proprie esperienze e sulla necessità di cambiare atteggiamenti e comportamenti radicati.

24 AGOSTO – ORE 21:00

San Giustino (PG), Villa Magherini Graziani

In collaborazione con Cinema Teatro ASTRA

L’ULTIMA RISATA

Produzione Abaco Teatro (Cagliari)

Testi e regia: Rosalba Piras

Con Tiziano Polese e Rosalba Piras

Sinossi:

La storia di attori ebrei negli anni ’20 e ’30, esplorando la loro vita e carriera prima e durante il regime nazista. Lo spettacolo mescola musica, balli e racconti storici.

25 AGOSTO – ORE 21:00 Caprese Michelangelo, Giardino Museo Casa Michelangelo

L’ULTIMA RISATA

Replicazione dello spettacolo per il pubblico di Caprese Michelangelo

28 AGOSTO – ORE 22:00 Sansepolcro, Chiostro S. Chiara

RADIO CLOCHARD

Produzione Carpe Diem (Arezzo)

Di e con Massimiliano Dragoni e Andrea Biagiotti

Sinossi:

Una performance che unisce musica dal vivo e narrazione, esplorando le vite di persone senza dimora. Un viaggio poetico e musicale tra storie di emarginazione e speranza.

30 AGOSTO – ORE 21:00 Sansepolcro, Anfiteatro Campaccio

SENZA TITOLO

Produzione Microteatro (Roma)

Testo e regia: Jacopo Grilli

Con Marco Fiorini e Giorgia Trasselli

Sinossi:

Due artisti, un uomo e una donna, si incontrano su un treno e iniziano a discutere delle loro vite e del loro lavoro. La loro conversazione diventa una riflessione sul ruolo dell’arte nella società contemporanea.

31 AGOSTO – ORE 21:00 Anghiari, Giardino Museo della Battaglia

FIGLIA DI UNA GUERRA

Produzione Teatro di Messina (Messina)

Di e con Luana Rondinelli

Musiche: Maurizio Camardi

Scenografie: Dario D’Ambrosi

Regia: Giuseppe Venuti

Sinossi:

Una donna racconta la storia di sua madre, cresciuta durante la guerra. Il monologo esplora il dolore, la resilienza e la speranza attraverso le vicende familiari.

5 SETTEMBRE – ORE 21:00 Sansepolcro, Anfiteatro Campaccio

UNA STORIA VERA

Produzione Teatro Stabile dell’Umbria (Perugia)

Di e con Mauro Conti

Musiche: Andrea Agostini

Scenografie: Carlo Salucci

Regia: Giulia Fabbri

Sinossi:

Un monologo basato su una storia vera di sopravvivenza e speranza. Il protagonista racconta la sua esperienza di prigionia e liberazione durante la Seconda Guerra Mondiale.

6 SETTEMBRE – ORE 21:00 Pieve Santo Stefano, Teatro Comunale Giovanni Papini

UNA STORIA VERA

Rappresentazione ripetuta per il pubblico di Pieve Santo Stefano

21 SETTEMBRE – ORE 21:00 Pieve Santo Stefano, Teatro Comunale Giovanni Papini

LA CAMERIERA DI PUCCINI

Produzione Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Firenze)

Di e con Alessia Innocenti

Musiche: Giacomo Puccini

Pianoforte: Andrea Lucchesi

Costumi: Eva Sgrò

Regia: Alessandro Riccio

Sinossi:

Una commedia musicale che esplora la vita e le opere di Giacomo Puccini attraverso gli occhi della sua fedele cameriera. Un viaggio emozionante tra aneddoti e musica, concludendo il festival con un omaggio al grande compositore.

Iniziativa Collaterale: “In giro per Terre In Festival”

Escursioni e visite guidate in collaborazione con il Circolo degli Esploratori di Sansepolcro, alla scoperta dei luoghi e delle storie del territorio.