Borgo Jazz 2024: sei giorni di grande musica a Sansepolcro

Torna il fascino del jazz a Sansepolcro con “Borgo Jazz”, una manifestazione che animerà le strade e i luoghi della città con la classe che da sempre contraddistingue questo genere musicale.

Dal 1 al 5 agosto, il centro storico di Sansepolcro diventerà il palcoscenico per una serie di concerti imperdibili, grazie all’impegno del Jazz Club Valtiberina, in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro Storico e il Comune di Sansepolcro.

L’ultima tappa di questo calendario sarà la suggestiva Piazza Umberto I di Monterchi, il 6 agosto, in collaborazione con il Monterchi Festival.

L’edizione 2024 di Borgo Jazz promette di regalare emozioni indimenticabili con i migliori musicisti jazz, sia locali che internazionali.

I concerti si terranno in vari spazi del centro storico, incastonandosi perfettamente in un contesto già bellissimo come quello della nostra città. Il successo delle passate edizioni ha permesso di ricreare una splendida sinergia per questa nuova edizione.

A sostenere il festival, oltre al Comune di Sansepolcro, ci sono anche generosi sponsor e associazioni che hanno felicemente contribuito alla realizzazione dell’evento.

Borgo Jazz 2024 si svilupperà per sei giorni tra eventi musicali, abbinati al buon cibo e al buon bere, una gioia per le orecchie e il palato.

Ogni serata sarà un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera suggestiva del jazz e per godere delle bellezze storiche e artistiche di Sansepolcro.

“Siamo lieti di poter contribuire alla realizzazione di una manifestazione che sta avendo sempre più slancio nel panorama musicale non solo locale ma a livello nazionale,” ha dichiarato l’assessore Francesca Mercati.

“Il Comune si è impegnato a supportare l’evento che rappresenta un momento importante dell’estate al Borgo per residenti e facciamo i nostri complimenti agli organizzatori che anche quest’anno hanno realizzato un calendario davvero intenso, coinvolgendo molte realtà del territorio e non solo.”

Sei giorni di musica, arte e cultura trasformeranno Sansepolcro in un vivace hub del jazz.

Per informazioni e biglietti, visitare il sito www.jazzclubvaltiberina.it.

Programma della Manifestazione: