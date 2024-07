Sansepolcro: controlli stradali straordinari, patenti ritirate e droga sequestrata

In occasione della “Notte bianca” di Sansepolcro e fino alla notte di martedì, la Compagnia Carabinieri di Sansepolcro, insieme alla Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione CC Firenze, ha condotto una serie di controlli straordinari del territorio.

Questi hanno riguardato non solo il centro storico di Sansepolcro ma anche altri comuni della Valtiberina, tra cui Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano.

L’operazione, mirata a prevenire furti nelle aziende locali e a contrastare il fenomeno della “movida” notturna, ha coinvolto aree specifiche come Porta del Ponte, la Strada Statale 258 Marecchiese, Dogana e Le Forche, estendendosi fino a San Leo e Gricignano.

Queste zone erano state oggetto di segnalazioni da parte dei residenti, che avevano denunciato episodi di degrado urbano e comportamenti pericolosi.

Il controllo, iniziato venerdì sera e proseguito fino all’alba di martedì, ha coinvolto ventotto pattuglie, che hanno effettuato verifiche su circa 170 veicoli e 250 persone.

Il bilancio dell’operazione è significativo: sono state ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici fino a 2 grammi per litro di sangue, oltre a 4 segnalazioni alla Prefettura di Arezzo per possesso di sostanze stupefacenti.

Altri soggetti sono stati sorpresi a guidare senza patente o con veicoli non assicurati.

Questi controlli sono cruciali per la sicurezza stradale, poiché i comportamenti illeciti non solo mettono a rischio chi li commette, ma anche gli altri utenti della strada.

Le operazioni di vigilanza proseguiranno nelle prossime settimane, a conferma dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.