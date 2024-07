Ritorna il Malpighi Festival: arte e musica in un evento da non perdere

Dal 1° al 3 agosto, il Malpighi Festival offrirà musica, teatro, mostre, laboratori e workshop nell’area di via Malpighi.

La quarta edizione del Malpighi Festival, presentata questa mattina, promette tre giorni ricchi di eventi artistici, tra cui novità come il mercatino delle pulci e un pomeriggio di live painting per commemorare i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, accompagnato da dj set. In programma anche il torneo di calcetto “torneo vasariano”, che si terrà nel campetto vicino al parco di via Malpighi a settembre.

Il festival arricchirà l’area con la mostra di fumetti “Storie a fumetti tra Mythos e realtà”, curata da Ilaria Pugi, con opere di Roberto Melis e Valeria Del Gatto, rinomati disegnatori italiani.

Inoltre, non mancheranno laboratori e workshop per i giovani, che spaziano dal teatro alla pittura, dal disegno al management di eventi, e anche una scuola di dj.

La musica resta il cuore del Malpighi Festival, con una lineup che include artisti emergenti e affermati, come Colla Zio e Tre Allegri Ragazzi Morti, oltre a band come Kutso, Subuteo e Viola Violi. Il festival si concluderà il 3 agosto con un grande spettacolo musicale.

“Un evento cresciuto dal basso che ormai è una realtà consolidata”, ha dichiarato l’assessore Federico Scapecchi.

Il presidente di Arezzo che Spacca, Francesco Checcacci, ha espresso soddisfazione per l’edizione di quest’anno, definendola una delle più emozionanti.

Durante il festival, sarà allestita un’area food & beverage con vari food truck che offriranno specialità gastronomiche locali e non solo.

Malpighi Festival è patrocinato dal Comune di Arezzo e supportato dalla Fondazione Guido d’Arezzo, con Zero Spreco come main partner.