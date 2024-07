Carabinieri intensificano i controlli nel Casentino durante le manifestazioni estive

Un fine settimana all’insegna della sicurezza è stato garantito dai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena, impegnati nei controlli durante le numerose manifestazioni estive che animano i comuni del Casentino.

Le iniziative, svoltesi tra Poppi, Pratovecchio-Stia, Talla, Montemignaio e la popolare Festa della Birra di Bibbiena, hanno visto una significativa presenza delle forze dell’ordine per assicurare il regolare svolgimento degli eventi.

Numerosi sono stati gli interventi durante i pattugliamenti.

A Poppi, un conducente è stato fermato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,2 g/l, mentre a Bibbiena una donna è stata sanzionata per guida senza patente e per ebbrezza, entrambi deferiti alla Procura della Repubblica.

Nella frazione di Soci di Bibbiena, i controlli hanno portato alla segnalazione alla Prefettura di Arezzo di un uomo di nazionalità nordafricana per possesso di hashish.

In un altro caso, una donna è stata deferita per il porto ingiustificato di un coltello e per possesso di ketamina, mentre il passeggero del suo camper è stato segnalato per detenzione di eroina.

Le operazioni si sono estese anche alle principali arterie stradali, con il controllo di 110 veicoli e l’emissione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada per un ammontare di circa €3.000.

Oltre ai controlli stradali, i Carabinieri hanno affrontato anche le nuove sfide del crimine digitale, denunciando un giovane di 22 anni per frode informatica ai danni di una cittadina di Castel San Niccolò, derubata di centinaia di euro tramite una piattaforma online fittizia.

L’impegno dei Carabinieri durante questo weekend è stato fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme, evidenziando la loro costante presenza sul territorio.