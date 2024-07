Conservazione degli alimenti in estate: i consigli dell’ASL Toscana Sud Est

Una corretta conservazione degli alimenti è essenziale per prevenire rischi di gastroenteriti e intossicazioni alimentari, specialmente durante l’estate.

Ecco le raccomandazioni degli esperti per proteggere la salute, soprattutto quella delle persone fragili e dei bambini.

Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, aumenta il rischio di contaminazione degli alimenti, che può portare a gastroenteriti e intossicazioni alimentari.

Questo rischio è particolarmente alto per le persone più vulnerabili, come bambini e anziani.

Per prevenire queste problematiche, l’ASL Toscana Sud Est ha diffuso alcuni consigli su come conservare correttamente gli alimenti durante i mesi estivi.

Il dottor Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di Prevenzione, sottolinea l’importanza di alcune semplici regole: evitare di lasciare cibi deperibili a temperatura ambiente, come latte, latticini, dolci con crema, carne o pesce, e conservarli sempre in frigorifero.

Durante il trasporto dal negozio a casa, è importante ridurre l’esposizione al calore, utilizzando borse termiche e limitando il tempo di permanenza degli alimenti in auto.

È inoltre fondamentale non esporre bottiglie d’acqua ai raggi solari diretti o a temperature elevate, rispettare rigorosamente le date di scadenza dei prodotti e lavarsi le mani prima di preparare i cibi.

In caso di dubbio sulla freschezza di un alimento, evidenziato da cambiamenti di odore, colore, consistenza o sapore, è consigliabile non consumarlo e verificare il corretto funzionamento del frigorifero.

Per la frutta e le verdure, è importante lavarle accuratamente e fare attenzione a non contaminare questi alimenti con superfici o utensili sporchi.

Gli alimenti cotti dovrebbero essere consumati il prima possibile, e nel frigorifero è preferibile conservare separatamente i cibi cotti da quelli crudi.

Infine, per quanto riguarda gli alimenti congelati, è cruciale seguire le istruzioni sulla temperatura di conservazione e le modalità di scongelamento.

Una volta scongelati, questi alimenti non devono essere ricongelati, ma conservati in frigorifero e consumati rapidamente.

Adottare queste semplici precauzioni può fare una grande differenza nella prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti, contribuendo a proteggere la salute durante la stagione estiva.