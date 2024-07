Incidenti stradali nel cortonese e nel Valdarno: quattro feriti, due gravi

Alle 19:40, il servizio di emergenza 118 dell’ASL Tse è stato attivato per un incidente stradale sulla SS71 a Mezzavia, nel comune di Cortona.

Coinvolti nello scontro un’automobile e una moto.

I due motociclisti, un uomo di 46 anni e una donna di 47 anni, sono stati portati in codice 3 al pronto soccorso delle Scotte a Siena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Castiglion Fiorentino, la Misericordia di Cortona e le forze dell’ordine.

Alle 20:10, il 118 è stato nuovamente attivato per un altro incidente stradale, questa volta a Rendola, nel comune di Montevarchi.

L’incidente ha coinvolto una Vespa.

Il conducente, un uomo di 56 anni, è stato trasportato in codice 3 al pronto soccorso delle Scotte di Siena, mentre una donna di 56 anni è stata trasferita in codice 2 al pronto soccorso della Gruccia.

Sul posto sono intervenuti un’auto infermierizzata del Valdarno e le ambulanze della Misericordia di Terranuova Bracciolini e Cavriglia.