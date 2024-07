Pedone di 48 anni investito da un’auto a Monte San Savino

Alle ore 01:43 di questa notte, il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL TSE è stato attivato per un incidente stradale avvenuto in località Poggio Fabbrelli, nel Comune di Monte San Savino.

Un pedone è stato investito da un’auto.

Sul posto sono intervenuti prontamente un’ambulanza infermieristica proveniente da Monte San Savino e le forze dell’ordine per prestare soccorso e gestire la situazione.

L’uomo coinvolto, di 48 anni, è stato trasportato in codice 2 all’Ospedale San Donato di Arezzo, dove è attualmente in cura.

La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.